Vos wint ook tweede etappe in Noorwegen

Schippers pakt brons op 200 meter in Birmingham

16:56 Dafne Schippers is bij de Diamond League-wedstrijden in Birmingham als derde geëindigd. Ze moest in 22,41 Shaunae Miller-Uibo uit de Bahama's en de Europees kampioene Dina Asher-Smith voor laten gaan. Miller-Uibo won in 22,15. Asher Smith noteerde 22,31.