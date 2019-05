Vos wint slotrit en klassement Ronde van Yorkshire

Vos, die uitkomt voor CCC-Liv, nam de leiderstrui over van haar landgenote Lorena Wiebes, die de eerste etappe had gewonnen. García werd ook tweede in het eindklassement. De renster van Movistar was op jacht gegaan naar de winst op de laatste klim, maar werd bijgehaald door Vos en Paladin. Het drietal werkte goed samen, maar kort voor de finish begon het voorspel op de sprint. ,,We hadden een veilige marge, maar ik was wel nerveus. Na zo’n zware koers weet je nooit precies wat je nog in de benen hebt’', vertelde Vos, die in Scarborough met de dag- en eindzege haar teller in dienst van CCC op drie bracht. Eerder dit jaar won ze al de Trofeo Alfredo Binda.