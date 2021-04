Vraagtekens bij Ajax richting clash met AS Roma: ‘Afwachten of Stekelenburg kan spelen’

Ajax-trainer Erik ten Hag heeft richting het Europese treffen met AS Roma achter enkele namen nog vraagtekens staan. Zo is de inzetbaarheid van doelman Maarten Stekelenburg nog niet zeker. Daarnaast behoren Perr Schuurs en Sean Klaiber ook tot de twijfelgevallen.

De Amsterdammers spelen morgenavond (21.00 uur) in Amsterdam het eerste duel van het tweeluik met AS Roma in de kwartfinales van de Europa League.

Het is nog onzeker of Maarten Stekelenburg donderdag voor Ajax in actie kan komen tijdens de thuiswedstrijd tegen AS Roma in de kwartfinale van de Europa League. “We bekijken het van uur tot uur”, zei trainer Erik ten Hag. “Het is geen blessure voor de lange termijn. Maar we weten niet of hij dit duel al haalt.” De 38-jarige Stekelenburg haakte zondag tijdens de warming-up van het uitduel met sc Heerenveen af met een knieblessure. Hij werd vervangen door Kjell Scherpen, de derde doelman van Ajax. ,,Het is de bedoeling dat Stekelenburg vanmiddag meetraint. De medische staf is nu ook met hem bezig.

Volledig scherm Ajax-trainer Erik ten Hag © EPA

Achter de naam van Perr Schuurs (knie) staat ook nog een vraagteken. Sean Klaiber ontbrak woensdag op de training omdat hij vader is geworden. Ten Hag koestert de hoop dat het tweetal samen met Stekelenburg donderdagavond tegen AS Roma wel beschikbaar is. Ten Hag mist donderdag de geblesseerde Daley Blind en Noussair Mazraoui. Ook eerste doelman André Onana (dopingschorsing) en Sébastien Haller (niet speelgerechtigd) zijn niet inzetbaar.

Ten Hag verwacht verder niet dat hij in het duel met de Italianen gaat schuiven met Davy Klaassen. Hij benadrukt dat de ervaren middenvelder ook goed controlerend kan spelen, maar dat de combinatie met de aanvallers erg succesvol is, Daar wil hij dus niet aan tornen.

Ajax heeft de laatste tien thuiswedstrijden tegen een Italiaanse tegenstander niet gewonnen. Toch is de coach van de Amsterdammers niet bang voor de Italiaanse speelstijl: ‘’De laatste keer zijn we door Atalanta in de groep uitgeschakeld, maar hebben we uitstekend gespeeld in Bergamo. En in de Champions League hebben we twee jaar geleden nog Juventus uitgeschakeld. Dus als het hetzelfde resultaat wordt, dan teken ik daarvoor.‘’

Vier Ajacieden moeten oppassen donderdagavond. Nicolás Tagliafico, David Neres, Devyne Rensch en Perr Schuurs kunnen zich tijdens het thuisduel van Ajax geen kaart meer permitteren. Ze zijn geschorst voor de return van volgende week donderdag in de Italiaanse hoofdstad, als ze door de Russische scheidsrechter Sergej Karasev bestraft worden.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Stekelenburg/Scherpen; Rensch, Timber, Martínez en Tagliafico; Álvarez, Klaassen en Gravenberch; Antony, Tadic en Neres.