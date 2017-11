'Vriendinnenclub' Rosstars hoopt stiekem op meer dan de tweede divisie

ROSSUM - Verrast is hij niet door de prestaties van zijn dames, maar desondanks had Helmuth ter Braack zich met Rosstars een andere seizoensstart voorgesteld. Na de promotie uit de derde divisie doen de volleybalsters het wederom goed en wordt momenteel een derde plek op de ranglijst ingenomen. „We weten dat we op een hele mooie plek staan."

Na elf wedstrijden zou de balans worden opgemaakt om te kijken wat de mogelijkheden zouden zijn. „Onze doelstelling was om geen tiende, elfde of twaalfde te worden. Dat gaan we in ieder geval niet worden. We zullen ongetwijfeld nog wel tegen een flinke zeperd oplopen dit seizoen, maar we hebben voldoende punten om ons te redden in de tweede divisie."

Ambities

Sterker nog: als het aan Ter Braack ligt speelt Rosstars over een aantal jaar in de eerste divisie. „Dat zou toch prachtig zijn. Dan spelen we tegen een club uit Amsterdam. Een stad met 600.000 inwoners. En dan komen ze op bezoek in Rossum, dichtbij Oldenzaal. Een dorpje met 2600 inwoners. En dan zullen wij wel even laten zien dat we kunnen volleyballen. Ik weet niet of het reëel is om die stap nu al te maken, maar ik ben ervan overtuigd dat het op den duur mogelijk is." Zover is het echter nog niet, beseft ook Ter Braack.

Volledig scherm In Weerselo werd eerder dit seizoen met 3-2 gewonnen van Wevo'70 © Robin Hilberink

Rosstars zag twee speelsters afhaken deze zomer en kreeg daar uit de eigen gelederen twee dames voor terug in de personen van Amke Bosch en Nikki Olde Hanter. „Zij hebben de tijd gekregen om te wennen aan het niveau en dat gaat verrassend goed. De onderlinge samenhang binnen het team zorgt ervoor dat het echt een vriendinnenclub is die bereid is om voor elkaar door het vuur te gaan."

Contractverlenging

Dat is voor Ter Braack tevens de reden dat hij nog elke training de nodige kilometers aflegt om van Neede in Rossum te komen. Als blijk van waardering heeft hij tevens aangegeven zijn contract met twee jaar te verlengen bij de tweededivisionist. „Volgend jaar bekijken we wederom hoe het gaat, maar de intentie is om de vijf jaar vol te maken. Als je er zoveel voor terug krijgt is het heel leuk dat we nog niet aan het eind zijn."

Ter Braack kreeg in de voorbereiding, terwijl hij aan het genieten was van zijn vakantie in Griekenland, een berichtje op zijn telefoon dat de dames alvast waren begonnen aan het seizoen. Het toverde een lach op het gezicht van de trainer. „Dat is typerend voor deze groep. Ze moeten ook blijven geloven dat we het zo goed doen. Hier liggen nog hele mooie kansen."