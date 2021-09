Vriezenveense coureur Löwik zet met zijn team een stap omhoog

De Tukker werd in 2019 Nederlands kampioen elite-zonder-contract bij zijn team De IJsselstreek en toonde zich de afgelopen jaren regelmatig één van de sterkste coureurs op clubniveau. Zo stond hij dit jaar als derde op het podium van de Zuiderzeeronde. Ook was hij afgelopen zondag smaakmaker als één van de aanvallers van het eerste uur in de zware Topcompetitie-klassieker Eurode Omloop.

Quote We zijn altijd in een renner als Robin blijven geloven en geloven erin dat hij nog een stap kan maken Marc Zonnebelt, Ploegleider Allinq Continental Team

Basis trouw

Zijn ploegleider Marc Zonnebelt, opgegroeid in Rijssen, ziet in Löwik een dragende renner ook als zijn ploeg als Allinq Continental Team een niveau hoger gaat acteren. „We blijven onze basis trouw. Met een performance trainer, een beter programma en semi-professionele contracten willen we de renners wel naar een hoog niveau brengen. We zijn altijd in een renner als Robin blijven geloven en geloven erin dat hij nog een stap kan maken.”

Toonaangevend worden

Zonnebelt: „We willen binnen drie jaar het beste continentale team van Nederland worden. We kunnen niet als opleidingsteam wedijveren met de development teams van Jumbo-Visma en DSM, maar met oudere renners willen we toonaangevend worden in Nederland”, zo klonk het ambitieus bij Zonnebelt tijdens de presentatie deze week in Harderwijk.