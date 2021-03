Vroege vluchter Robeet troeft peloton af en stunt met winst in Nokere Koerse

Statistieken Evenaart Suárez vanavond de productie van zijn laatste 26 (!) CL-duels buitens­huis?

18:13 Wordt het vanavond nog spannend in de Champions League? Met een 4-1 voorsprong op zak lijkt Bayern München vanavond tegen Lazio niet meer in de problemen te gaan komen, maar bij de tweede achtste finale tussen Chelsea - Atlético Madrid lijkt nog alles mogelijk. Aan de hand van de statistieken van Gracenote blikken we vooruit op het duel dat in Madrid in 0-1 eindigde.