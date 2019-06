Vrouw doet aangifte tegen Neymar wegens verkrachting

De krant O Globo en persbureau's Reuters en AP melden dat ze inzage hebben gehad in het politieverslag. De verkrachting zou op 15 mei van dit jaar hebben plaatsgehad in Parijs. De vrouw zegt dat Neymar zonder haar instemming en met geweld seks met haar heeft gehad.

Dronken

De vrouw zegt dat zij en de Braziliaanse ster elkaar in Frankrijk hebben ontmoet na het uitwisselen van Instagram-berichten. Ze vertelde tegen de politie dat een vertegenwoordiger van de speler, genaamd Gallo, tickets naar Parijs voor haar had gekocht en een hotelkamer had geboekt. Ze zei dat Neymar daar om acht uur ‘s avonds dronken was aangekomen en haar vervolgens tot seks had gedwongen.