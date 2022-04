Vrouwen bikkelen voor tweede keer over kasseien van wielerklassieker Parijs-Roubaix

De eerste editie van Parijs-Roubaix voor vrouwen werd vorig jaar in oktober verreden. Van Vleuten ging toen onderuit en liep daardoor onder meer een dubbele bekkenbreuk en een schouderbreuk op. Ellen van Dijk hield een hersenschudding over aan een val op de natte kasseien. Van Vleuten slaat Parijs-Roubaix dit jaar over, Van Dijk doet wel weer mee.



De mannen rijden zondag de ‘Hel van het Noorden’.