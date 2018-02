Vrouwen Ravijn hebben derde plaats in vizier

Ook in Nijverdal waren de verschillen klein. Het Ravijn kwam alleen bij 1-2 een keer op achterstand en kon de rest van het duel bogen op een kleine voorsprong van één of twee doelpunten. Donk bleef constant in de buurt en daarom bleef het spannend. He Ravijn moest in de laatste periode een stevige veer laten doordat Lieke Klaassen en Tessa Stutterheim met drie fouten voortijdig naar de kant moesten. De jeugdige Nijverdalse ploeg liep halverwege het laatste kwart desondanks uit naar een verschil van drie doelpunten (11-8) en dat was de beslissing.