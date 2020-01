Vrouwen Ravijn nemen lastige horde

Prima vorm

Het Ravijn steekt al sinds december in een prima vorm en onderstreepte dat nogmaals in Ede. Maar eenvoudig kwam de overwinning niet tot stand. Waar Het Ravijn de laatste maanden een patent leek te hebben op een bliksemstart, moest de ploeg onder leiding van Wicher Dialoo nu lange tijd tegen een achterstand opboksen. Na 4-2 in de eerste periode werd met een 5-4 voorsprong voor Polar Bears van kant gewisseld.

In de tweede helft nam Het Ravijn langzaam de controle over. Bij 5-6 was er voor het eerst een Twentse voorsprong en ook de 7-8 voor aanvang van het laatste kwart bood perspectief. Polar Bears kwam nog een keer langszij (8-8), maar in de vijf minuten die daarop volgden besliste Het Ravijn het duel. Via drie treffers van Lieke Klaassen en een van Noa de Vries werd het 12-8 in het voordeel van Het Ravijn en was het duel gespeeld.