Vruchtbare eerste testdag eindigt voor Sergio Pérez in het grind, stuiterende Pierre Gasly het snelst

De eerste testdag in Bahrein was er één van hobbelen en gemiste bochten. Pierre Gasly eindigde afgetekend bovenaan de tijdenlijst, terwijl topteams als Red Bull en Mercedes vooral oog hadden voor de wat langere runs. Sergio Pérez (138 rondes) was de meest productieve van het stel, maar had ook nog wel wat uit te leggen aan zijn team toen hij onder de virtual safety car een schuivertje maakte.

Ieder team geeft voorafgaand aan het nieuwe seizoen zijn eigen invulling aan de nieuwe reglementen, dus het was interessant om te zien in hoeverre er elementen van de auto’s zichtbaar waren aangepast na de eerste set testdagen in Barcelona. In dat opzicht stelde Mercedes niet teleur, want in de paddock van het Bahrain International Circuit waren zij vanochtend meteen onderwerp van gesprek - en ook discussie. De nieuwe W13 is namelijk een flink stuk dunner dan die van de concurrentie en dat heeft er alles mee te maken dat de sidepods, die ook de motoren koelen, zijn aangepakt. Van de luchtbegeleiders is bijna niets meer te zien. Er ontstond meteen wat getouwtrek over dingen die Red Bull-teambaas Christian Horner er al dan niet over gezegd zou hebben.

Volledig scherm Lewis Hamilton in zijn Mercedes. © AFP Veel teams hadden op de eerste dag nog wat moeite met het vinden van de juiste balans en een probleem dat na de tests in Barcelona nog niet door iedereen even goed aangepakt lijkt te zijn, is het zogenaamde ‘porpoising’. Door het grondeffect van de nieuwe F1-bolides beginnen zij op het rechte stuk te hobbelen, wat met name bij Hamilton keer op keer bloot kwam te liggen. Red Bull en vooral Ferrari hadden dit beter onder controle.

De Italiaanse renstal leek zijn zaakjes sowieso weer goed op orde te hebben. Charles Leclerc (1.34,531) klokte in de ochtend de beste tijd en die bleef lang staan, totdat Pierre Gasly (1.33,902) onder het kunstlicht in het laatste uur nog een halve seconde harder besloot te gaan. Teams die nog tegen wat meer problemen aanliepen waren McLaren (remproblemen), Alpine (motorproblemen) en Aston Martin. Haas kon door een vertraagde vracht de ochtendsessie als verloren beschouwen, maar heeft toestemming gekregen om na elke testdag een gedeelte van die gemiste tijd in te halen.

Volledig scherm Pierre Gasly was vandaag het snelst. © AFP

Morgen is het weer de beurt aan wereldkampioen Max Verstappen. Hij zag hoe teammaatje Sergio Pérez er een vruchtbare dag van maakte en vertelde bij Viaplay tevreden te zijn over de progressie die zijn team heeft gemaakt na Barcelona. ,,Het belangrijkste was om terug in de simulator te gaan en dat goed te correleren. Dat hadden we allemaal goed voor mekaar, dus dat is positief”, aldus de Nederlander, nog voordat er een lek in de radiator van de auto en het licht kwam en Pérez in de slotfase

nog voordat er ‘s middags een lek in de radiator van de RB18 aan het licht kwam. ,,Deze week ligt de focus vooral op het maken van kilometers, de set-up en het begrijpen van de banden. Er zijn allemaal dingen die daar invloed op hebben. Je probeert hier ook te rijden op de banden die je tijdens het raceweekend gebruikt.”

De vraag is of Verstappen morgenochtend ook met wat upgrades op het asfalt verschijnt, in navolging van Mercedes. ,,Je zult ze met het blote oog herkennen”, zei Red Bull-engineer Adrian Newey over de updates die sowieso nog deze week zullen worden doorgevoerd aan de auto met nummer 1.

