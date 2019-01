VS verliest ook derde duel in Hopman Cup

Serena Williams lijkt op tijd in vorm voor de Australian Open. De 23-voudig grandslamwinnares won in alle drie de groepswedstrijden haar enkelspel. Tegen Groot-Brittannië was ze met 6-1 7-6 (2) te goed voor Katie Boulter. Frances Tiafoe verloor met 6-7 (4) 0-6 van Cameron Norrie en ook in het dubbelspel ging de zege naar de Britten, die ook zijn uitgeschakeld.



Later vandaag neemt Zwitserland, koploper in groep B, het op tegen Griekenland. In groep A leidt Duitsland voorlopig, voor Australië. De laatste speelronde in die poule is vrijdag.