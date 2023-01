Vuelta a España 2023 biedt renners tien(!) aankomsten bergop, ook Alto de l’Angliru ligt op de route

Bekend was al dat de Vuelta op 26 augustus van start gaat met een ploegentijdrit in Barcelona. Ook de tweede etappe eindigt in de Catalaanse metropool waarna op de derde dag een zware bergetappe naar Andorra wordt verreden. Daarna volgt een rit in zuidelijke richting naar Tarragona en blijft de Vuelta enkele dagen in het oosten van Spanje.