Vuelta hoopt op snelle afhandeling zaak-Froome

Christian Kist uit Vroomshoop was stratenmaker: Wat deden Nederlandse darters vroeger?

13:43 Er gaat steeds meer geld om in het profdarts en het neemt met het jaar toe. Bij het komend WK in Londen is bijna 1,9 miljoen euro te verdienen. Wat deden de Nederlandse WK-deelnemers vroeger eigenlijk voor ze professioneel gingen darten?