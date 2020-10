Vuelta wacht, maar ‘tijdrit-Tour’ gloort ook al voor Dumoulin

Met de Vuelta begint Tom Dumoulin dinsdag in Irun aan zijn tweede grote ronde van dit wielerseizoen, maar zijn gedachten zullen soms toch ook al afdwalen naar volgend jaar. De Tour de France van 2021 krijgt namelijk steeds meer contouren die hem goed zullen bevallen. Niet in de laatste plaats omdat er twee substantiële tijdritten in het parkoers lijken te zitten.

Vooropgesteld: veel aan de Tour de France van 2021 is nog niet officieel. Eerder dit jaar werd al wel bekendgemaakt dat de koers zich de eerste dagen in Bretagne zal afspelen, met het Grand Départ in Brest en onder meer een aankomst op de steile Mûr-de-Bretagne. De eerder geplande Tourstart in Denemarken is (mede omdat er ook EK-voetbalwedstrijden in Kopenhagen gespeeld gaan worden) een jaar doorgeschoven, naar 2022. Maar wat zich tussen Bretagne en de traditionele slotetappe naar Parijs zal afspelen, is formeel nog afwachten. Eind deze maand ontvouwt Tourorganisator ASO het complete rittenschema.

Maar zoals dat al jaren gaat, circuleren op internet veel feiten en geruchten. Op basis van berichten in lokale Franse kranten en diverse andere bronnen is de Tourpuzzel van 2021 al voor een flink deel te leggen. Eén vaststelling zal Tom Dumoulin in elk geval deugd doen: voor het eerst in lange tijd bevat de Ronde van Frankrijk weer twee stevige individuele tijdritten. De eerste daarvan is op dag 5, na de vier openingsetappes in Bretagne. Tussen Changé en Laval wachten dan 50 vrijwel vlakke kilometers. Op de voorlaatste dag, als het peloton achtereenvolgens de Alpen en de Pyreneeën al heeft doorkruist, staat tijdrit 2 op het programma. Zeker is al wel dat die van Libourne naar Saint-Emilion voert, over ongeveer 30 kilometer, alleen naar de precieze lengte blijft het nog even gissen. Het is meer dan tien jaar geleden (2008) dat de Tour meer dan 80 tijdritkilometers bevatte.

Prioriteit nummer 1

Voor Dumoulin (in 2017 winnaar van de Giro én wereldkampioen tijdrijden) weegt het parkoers van een grote ronde overigens al lang niet meer zo zwaar als in het verleden. Sinds zijn overstap eind vorig jaar van Sunweb naar Jumbo-Visma is hij er ook steeds duidelijk over geweest: de Tour is vanaf nu altijd prioriteit nummer 1, ongeacht het profiel en de tijdritkilometers die de Giro en de Vuelta daar tegenover stellen. In het verleden liet de Limburger zijn keuze daar nog wel nadrukkelijk van afhangen, maar dat was ook omdat hij toen een minder sterke ploeg om zich heen had.

Naar het zich laat aanzien doet de Tour volgend jaar ook weer Alpe d’Huez aan. Op de ‘Nederlandse’ berg ligt de finish van de tiende etappe, voorafgegaan door nog twee koersdagen in de Alpen. In week 3 volgen de Pyreneeën, met daar een aankomst in Andorra. Onduidelijk is nog of dat weer op Arcalis zal zijn, de klim waar Dumoulin in 2016 voor het eerst een Touretappe won.