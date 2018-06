Vuurdoop voor Verstappen op Franse bodem

Door Arjan Schouten



Max Verstappen was nog maar tien jaar, toen de Formule 1 voor het laatste racete in Frankijk. Dat was in 2008, in Magny-Cours. De laatste keer dat het circus trok naar Paul Ricard, decor voor de Franse rentree van dit weekend, moest Verstappen zelfs nog geboren worden. Sterker nog, zelfs vader Jos was toen nog vier jaar weg van zijn debuut in de koningsklasse. Waar zijn vader tussen 1994 en 2003 nog zeven keer de Franse GP op Magny-Cours reed, beleeft Verstappen junior dit weekend zijn vuurdoop op Franse bodem. Al is het circuit in de Provence op slechts twee uur rijden van zijn appartement in Monaco niet helemaal nieuw voor hem. Hij deed er eens een regentest met Pirelli-banden. ,,Maar toen gebruikten we slechts een paar dezelfde bochten en daarna hebben ze de layout nog een beetje aangepast’‘, vertelt Verstappen op de website van Red Bull Racing.