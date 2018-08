NEC aast op Darri, VVV haalt nieuwe linksback

NEC heeft linksbuiten Brahim Darri van Heracles Almelo op de korrel. De buitenspeler is dichtbij een overgang naar de eerstedivisionist uit Nijmegen. Darri liet buiten het veld van zich horen door samen met rapper Ali B, die vrijdagochtend het Goffertstadion binnenstapte, een nummer op te nemen. Ali B is ook actief als spelersmakelaar.



Darri (23) speelde in de jeugd voor Vitesse en Ajax. Ook kwam de linksbuiten op huurbasis een half seizoen uit voor De Graafschap. Voor Heracles speelde hij 104 duels. De aanvaller heeft een vertrekwens en is om die reden uit de selectie gezet in Almelo.