VVV hengelt transfervrije Castelen (34) binnen

Castelen vertrok in 2014 na een periode bij RKC uit Nederland en speelde sindsdien in Australië (Western Sydney Wanderers), Zuid-Korea (Suwon Bluewings) en in China bij Zhejiang Yiteng. Voor zijn periode bij RKC speelde hij voor ADO Den Haag, Feyenoord, Hamburger SV en Volga Nizhny Novgorod. De snelle flankaanvaller droeg het shirt van Oranje tien keer.



,,Met zijn komst krijgen we in ieder geval meer mogelijkheden voorin, maar ook op het middenveld. Romeo heeft natuurlijk enorm veel ervaring", zegt manager Stan Valckx op de clubwebsite van VVV. ,,Bovendien is hij nog enorm ambitieus en dat past mooi bij deze club, die ook de nodige ambities heeft en die ook graag uitstraalt."