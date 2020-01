W Series wordt in Mexico en Verenigde Staten gekoppeld aan Formule 1

De Nederlandse Beitske Visser eindigde afgelopen jaar als tweede in de nieuwe raceklasse en doet ook dit jaar mee aan de W Series. De eerste zes races van het jaar zijn in Europa. De W Series is daar gekoppeld aan het Duitse toerwagenkampioenschap DTM.



Na de laatste Europese race, op zaterdag 5 september op het circuit van Assen, steken de vrouwen de Atlantische Oceaan over. Ze rijden op zaterdag 24 oktober in Austin (Texas) en een week later de seizoensfinale in Mexico-Stad. Op beide dagen staat voor Max Verstappen en de andere coureurs uit de Formule 1 de kwalificatie voor hun race op het programma.