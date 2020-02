‘Waanzinnig cool dat het niveau zo hard omhoog gaat’

De vraag is toch vooral: hoeveel wereldrecords worden er dit toernooi gereden?

,,Dat is natuurlijk in een glazen bol kijken. Het is afhankelijk van de weersomstandigheden, met een lage luchtdruk kan er veel harder worden geschaatst. Het valt me op dat er de laatste jaren steeds harder wordt gereden. Het ene na het andere record sneuvelt en het niveau gaat rap omhoog. Dat vind ik waanzinnig cool. De tijden staan nu zó scherp, ik zou haast denken dat er nog maar weinig ruimte is. Het lijkt me geen vanzelfsprekendheid dat er een recordregen komt. De 5 kilometer heeft denk ik de grootste kans om gebroken te worden. Die staat nu op 6.01. Daar zie ik met goede omstandigheden nog wel wat mogelijkheden.’’