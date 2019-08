Waar El Khayati is? Niet in Qatar, in elk geval

Fotoserie Clublegen­des ontvangen Dani Alves bij São Paulo

10:49 Dani Alves is afgelopen nacht gepresenteerd bij zijn nieuwe club São Paulo FC. De 114-voudig international van Brazilië werd groots onthaald in Estádio do Morumbi. Ruim veertigduizend dolenthousiaste supporters en clublegendes als Raí en Kaká zorgden voor een warm welkom.