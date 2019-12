Waar gaat afdankertje RB15 van Verstappen heen?

Het Formule 1-seizoen zit er sinds zondagavond op. Maar wat gebeurt er eigenlijk met de peperdure bolides die we komend jaar niet meer terugzien? Eindigt de RB15 van Max Verstappen, die na de testdagen van deze week volledig is afgeschreven, in het museum of worden de onderdelen ervan aan de hoogste bieder verkocht? Dit is wat je moet weten over de razendsnelle ‘afdankertjes’.

Bij Red Bull staan ze er om bekend de wagens in eigen beheer te houden en deze vervolgens in te zetten voor allerlei promotiedoeleinden. De beelden van Max Verstappen die een skipiste afraast met een oude Red Bull zijn alom bekend, maar uiteraard worden ze ook gewoon op het asfalt 'hergebruikt’. Tijdens de Racedagen op Zandvoort afgelopen mei kwamen Verstappen en Pierre Gasly opdagen met de RB7, de wagen uit 2011.

Volledig scherm Max Verstappen tijdens een van zijn demo's tijdens de Jumbo Racedagen in Zandvoort in een oudere wagen van Red Bull © Stephan Tellier

Speeltje voor de rijkelui

De miljardenwereld van de Formule 1 zou niet de miljardenwereld zijn als wagens niet voor grof geld verkocht zouden worden. Rijke zakenmannen laten meer dan eens het oog vallen op een oude wagen, die ze voor enkele tonnen of soms zelfs miljoenen kopen op veilingen. Zo is een wagen van Jordan uit 2002 te koop voor bijna 300.000 euro en werd de auto waarmee F1-legende Juan Manuel Fangio in 1954 twee Grands Prix won verkocht voor het recordbedrag van bijna 25 miljoen euro. Met die laatste zal niet snel geracet worden, maar de Jordan zou zomaar terug te vinden zijn op de racebanen. Er zijn speciale competities waarin coureurs het in oude Formule-wagens tegen elkaar opnemen.

Volledig scherm De Mercedes-Benz W196 waarmee Juan Manuel Fangio in 1954 de Grands Prix van Zwitserland en Duitsland won werd verkocht voor bijna 25 miljoen euro. © Reuters

Mee naar huis als souvenir

Sommige coureurs willen de wagen waarin ze kampioen worden als souvenir mee naar huis nemen. Een aantal van hen heeft daarvoor zelfs een clausule in zijn contract opgenomen. Daniel Ricciardo bijvoorbeeld, al is de kans klein dat de Renault ooit zijn bezit wordt. Ook als de Australiër wereldkampioen was geworden, dan was het nog maar de vraag wanneer hij de R.S.19 daadwerkelijk had gekregen. Teams geven namelijk niet graag al hun aerodynamische geheimen prijs.

Zo moest Sebastian Vettel enorm lang wachten totdat hij zijn afscheidscadeau van Red Bull in ontvangst mocht nemen. De Duitser stapte in 2014 over van Red Bull naar Ferrari en zijn oude team had liever niet dat de wagen ineens in Maranello (het hoofdkwartier van Ferrari) zou opduiken.

Jenson Button klaagde zijn team zelfs aan om zijn Formule 1-auto te mogen houden. De Brit werd in 2009 wereldkampioen en had in zijn contract met BrawnGP staan dat hij de wagen mocht houden. Het team werd overgenomen met Mercedes en de fabrikant wilde enkel een replica afstaan. Uiteindelijk werd het buiten de rechtszaal om geregeld en werd Button de trotse eigenaar van zijn eigen auto.

Stukje F1 voor de ‘gewone man’

Is de Formule 1 dan helemaal niet bereikbaar voor de gewone man? Zeker wel. Op de website Memento Exclusives zijn onderdelen van de Formule 1-wagens te koop. Een gebruikte band van Lewis Hamilton uit 2015 met een glasplaat erop als bijzettafeltje? Kost ‘slechts’ 4.900 euro - zonder verzending. Een remschijf uit hetzelfde jaar? Bijna 1.200 euro. Nog een knaller: de uitlaat van de Mercedes uit 2014, met mooie tafel omlijst: 11.000 euro.

Maar vooruit, ook in de betaalbare categorie zijn er nog wel wat F1-souvenirs af te halen: 385 euro voor een klok die gemaakt is van een onderdeel van de versnellingsbak. En wat te denken van een ledlampje van 549 euro, gemaakt van een echte wielmoer. Ietsje goedkoper? Voor amper 127 euro heb je een iPhone houder, gemaakt van een doodgewone houten plaat. Maar wel eentje die onder de Formule 1-wagen van Hamilton zat tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten in 2014. En hij wordt ook nog eens gratis thuisbezorgd.

Volledig scherm Linksboven: een klok van een onderdeel van de versnellingsbak, rechtsboven het lampje van een wielmoer, onder de iPhone-houder © www.mementoexclusives.com

Musea

Uiteraard houden veel teams ook wagens in eigen beheer. Om mee te pronken in de eigen musea, zoals Ferrari doet op de thuisbasis Maranello en McLaren in Woking. In Keulen is er een permanent Michael Schumacher-museum gevestigd waar enkele wagens van de zevenvoudig wereldkampioen te bewonderen zijn. En Red Bull? Dat heeft alle RB's naast elkaar staan in de fabriek in Milton Keynes. Van de wagen van Robert Doornbos, tot de vier titelwinnende wagens van Vettel en de pronkstukken van Verstappen.

Volledig scherm Red Bull museum in Milton Keynes © Red Bull Content Pool

Volledig scherm De McLarens van Alain Prost en Ayrton Senna staan opgesteld in Woking, waar het hoofdkwartier van McLaren ligt. © Getty Images