Waar liggen de mogelijkheden voor FC Twente tegen Go Ahead Eagles?

ENSCHEDE - 0-1 was de uitslag in de eerste wedstrijd tussen FC Twente en Go Ahead Eagles. De ploeg uit Deventer stond destijds op plaats twee en FC Twente was de nummer vier. Hoe anders is dat nu. Twente staat inmiddels met twaalf punten voor op Go Ahead, al verloor de ploeg van John Stegeman in eigen huis nog maar twee keer. Waar liggen de mogelijkheden en de gevaren voor FC Twente zondag tegen Go Ahead Eagles?

Er ligt ruimte in de omschakeling

Go Ahead Eagles en John Stegeman gaan uit van verzorgd positiespel. Dat vertellen ook de cijfers. Alleen Jong Ajax (60,4%) had dit seizoen gemiddeld meer balbezit dan Go Ahead Eagles (56,9%). Hier schuilt een zekere mogelijkheid voor de snelle aanval van FC Twente. In de omschakeling is het zeer waarschijnlijk dat Twente veel ruimte krijgt om tot kansen te komen. In wedstrijden waarin Twente niet gedwongen wordt zelf het spel te maken tegen een laag-georganiseerde tegenstander, is gebleken dat de individuele kwaliteiten van de ploeg van Marino Pusic het best tot uiting komen. Bovendien werd dit seizoen geen ploeg zo vaak voorbij gedribbeld door de tegenstander als Go Ahead Eagles (301 keer).

De voorzet in combinatie met fysieke kracht als wapen

Aan de hand van het positiespel komt Go Ahead Eagles vaak terecht bij de spelers aan de flanken. Het gevolg: vaak een voorzet. Geen enkel team in de Keuken Kampioen-Divisie gebruikt de voorzet zo vaak als middel om tot kansen te komen als Go Ahead. Niet vreemd als je ziet hoe veel lengte Go Ahead Eagles in de ploeg heeft. Alleen Sparta won dit seizoen meer luchtduels (633) dan Go Ahead Eagles (595), terwijl alleen Jong Ajax meer balcontacten had in het strafschopgebied van de tegenstander (937) dan Go Ahead (825). Saillant detail: geen ploeg kreeg dit seizoen meer doelpunten tegen uit voorzetten uit open spel dan Go Ahead Eagles (7), 21,1 procent van de tegentreffers van de Eagles viel op die manier.

Hoe is de vorm van Go Ahead Eagles?

Wanneer we kijken naar de ranglijst van alle wedstrijden in 2019 vinden we Go Ahead Eagles pas terug op de achtste plaats met 15 punten. FC Twente is ook hier koploper met 28 punten uit 10 wedstrijden. Twente kreeg nog maar drie doelpunten tegen dit kalenderjaar. Go Ahead Eagles hoort met 19 tegendoelpunten bij de vier clubs met de meeste geïncasseerde treffers, dat is al net zo veel als voor de jaarwisseling. FC Twente groeit resultaat-technisch in het seizoen, terwijl Go Ahead Eagles vooral te vroeg gepiekt lijkt te hebben dit seizoen.