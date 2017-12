Waar zou WK-finalist Rob Cross zijn zonder zijn vader?

Eregast van de 27-jarige darter maandag bij de finale is zijn oom Robert. Die bleef er maar op aandringen dat Rob zijn darts weer uit het stof haalde. Die had hij opgeborgen toen Leyton werd geboren.,,Hij wilde het zijn gezin niet aandoen dat een groot deel van hun geld dat hij als electriciën verdiende, op ging aan inschrijfgeld voor toernooien”, legt zijn vader uit. Tot oom Robert eind vorig jaar aanbood om Rob naar een kwalificatietoernooi voor het UK Open te rijden in Norwich, zo’n 220 kilometer van zijn woonplaats Hastings aan de Zuid-Engelse kust. ,,Robert betaalde de benzine, Rob had dat er niet voor over”, weet Stuart nog. Oom Robert had het goed ingeschat. Rob plaatste zich voor het UK Open en dat was de start van een absurd jaar. Dat z’n apotheose krijgt in de WK-finale. Die van vorig jaar bekeek Cross nog in zijn woonkamer. Pas in februari ging hij zijn eerste wedstrijden als profdarter gooien.



Dat Rob Cross ging darten lag voor de hand. Zijn vader en moeder beoefenden de sport allebei in competitieverband. Pa zorgt tijdens het WK dat Rob zich nergens zorgen over hoeft te maken. ,,Wat ik allemaal doe? Veel kleine dingen. Ik maak hem op tijd wakker in het hotel, ik laat het bad vollopen als hij er in wil, ik leg zijn kleren klaar. Dat zou hij allemaal zelf ook wel kunnen, maar Rob heeft graag dat ik het nu doe. En ik doe het ook graag. Ik ben zelf klusjesman in de bouw en had mijn agenda deze weken leeg gehouden; even geen opdrachten aangenomen tot 2 januari. Ik wist waartoe Rob in staat is.”