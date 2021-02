Waarom de Europa League veel belangrijker is dan Ajax wil toegeven

Door Johan Inan



,,Het kampioenschap is het doel”, was het veelzeggende antwoord van Edwin van der Sar, toen hij rond de feestdagen werd gevraagd naar de Europese doelstelling. Eerder deze maand zei de algemeen directeur van Ajax toch ook wel dat de absentie van Andre Onana en Sébastien Haller geen reden was om aan de Europese ambities te tornen. ,,Maar we moeten ook niet doen alsof we tegen de nummer 9 van Frankrijk spelen.”