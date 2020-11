Waarom de grote wielerrondes tegenwoordig spannender zijn dan ooit

Medvedev klopt Zverev in Parijs en boekt eerste toernooize­ge 2020

8 november Daniil Medvedev heeft in Parijs voor de derde keer een masterstoernooi gewonnen. De Russische nummer vijf van de wereld was in de finale in drie sets te sterk voor de Duitser Alexander Zverev: 5-7 6-4 6-1.