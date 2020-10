Waarom de poulefase dit seizoen minder voorspelbaar wordt

Door Maarten Wijffels



Ronald Koeman zuchtte vorige week eens even, toen hij in een digitaal interview vertelde over de werklast van Lionel Messi. De sterspeler van FC Barcelona had vorige week twee interlands in Zuid-Amerika, waaronder één op 3800 meter hoogte in Bolivia.



Na twee keer 90 minuten knokken en naar adem happen kon Messi bij terugkeer in Spanje meteen weer op pad. Het ging in één ruk door naar Madrid voor een uitbeurt in La Liga tegen Getafe, een duel dat weer wordt gevolgd door drie potjes kort op elkaar tegen Ferencvaros, Real Madrid en Juventus. De commentator bij Ziggo Sport vond Messi zaterdag tegen Getafe ‘best wel mat spelen’. Ja, vind je het gek...