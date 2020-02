Waarom de Ronde van Algarve de mooiste van dit voorjaar is

Door Bart Audoore



Mooi parcours, mooi deelnemersveld en mooi weer: voilà, alles is in Portugal aanwezig om er een mooie ronde van te maken. Vijf ritten, voor ieder wat wils: twee sprintetappes, twee klimetappes en een tijdrit. ,,Dit is één van de mooiste koersen die aan het begin van het seizoen kunt rijden”, zegt Tom Steels, ploegleider bij Deceuninck-Quick-Step. Waarmee hij niet wil zeggen dat het gemakkelijk wordt. ,,Het gaat de hele tijd op en af. Dat maakt dat dit een perfecte test is voor de grote races in het voorjaar.”