Waarom Formule 1-coureurs altijd meteen na de race op de weegschaal moeten staan

Tom Dumoulin heeft weer problemen met zijn rug: ‘Voel me niet al te best’

Tom Dumoulin heeft in de Ronde van Italië opnieuw last van zijn rug gekregen. Dat zei de Nederlandse renner van Jumbo-Visma na afloop van de elfde etappe, die in een sprint werd gewonnen door de Italiaan Alberto Dainese. Dumoulin kende eerder dit seizoen rugproblemen in de UAE Tour.

18 mei