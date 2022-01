Waarom het niet vreemd is dat Djokovic dinsdag het vliegtuig nam naar Melbourne

Door Rik Spekenbrink



Nick Kyrgios is onder tennissers met afstand de meest uitgesproken criticaster van Novak Djokovic. Hij nam de nummer 1 van de wereld geregeld onder vuur, vooral om diens coronastandpunten. Dat juist de Australiër vandaag de noodzaak voelde om die andere bad boy openlijk te steunen, was dus opvallend. ‘Kijk, ik geloof in actie ondernemen. Ik ben ook gevaccineerd om anderen en de gezondheid van mijn moeder te beschermen’, twitterde Kyrgios. ‘Maar de manier waarop we met Novaks situatie omgaan is slecht, heel slecht. Dit is een van onze grote kampioenen en uiteindelijk ook gewoon een mens. Doe het beter.’