Waarom Max Verstappen met een langlopend miljoenencontract zelf de regie houdt bij Red Bull

Oekraïense topspor­ters naar frontlinie: ‘Moedig en mooi, maar of het verstandig is om ongetraind te gaan...’

Ze stonden recentelijk nog op de Winterspelen in Peking of de Australian Open, maar strijden nu in hun vaderland Oekraïne tegen de Russen. Topsporters willen iets doen en sluiten zich aan bij het leger.

2 maart