Waarom Nuis per se tegen Krol wil loten op het WK: ‘Ik ben een beetje jaloers op hem’

Door Pim Bijl



Hun longen staan nog in de brand. Proestend van de inspanning melden ze zich bij de pers. ,,Het blijft een gezonde afstand”, zegt Krol met een grijns na zijn wereldbekerzege in 1.43,42. Een zeer overtuigende winst. ,,Maar pijn doet het dus altijd. Je moet het kunnen, maar ook de lef hebben de 1500 meter zo hard in te gaan. Dat doen alleen ik en Kjeld.”



Het maakt dat Nuis zijn vurige wens om tegen Krol te loten hardop uitspreekt , twee weken voor de WK. ,,Niemand vliegt er zo in als wij. Als ik tegen hem rijd, is dat niet altijd leuk, want hij opent zó hard. Maar het is wel dé strijd, daar kan niks tegenop. Daar zitten de mensen op te wachten én dat willen wij ook. Wij weten allebei dat we het snelst kunnen rijden tegen elkaar, en dat er dan ook een baanrecord in zit.”