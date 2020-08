Waarom Sunweb en Romain Bardet bij elkaar uitkomen

Door Thijs Zonneveld



De cijfers logen niet. Slechts negen overwinningen, een plekje in de onderkant van de middenmoot op de WorldTour-ranking. Het gevoel was zo mogelijk nog slechter. Ontevreden renners, slechte pers. Toen ze elkaar bij Sunweb eind 2019 in de ogen keken, was er maar één conclusie mogelijk: het was een rampjaar geweest.



Met vier kopmannen waren ze aan het jaar begonnen. Maar Michael Matthews crashte hard in Parijs-Nice. Wilco Kelderman brak zijn nek in de Ronde van Catalonië. Sam Oomen liep een liesblessure op en brak zijn heup in de Giro. En Tom Dumoulin worstelde maandenlang met zijn knie, zichzelf en de ploegleiding. Hij viel uit de Giro, miste de Tour en vertrok tot overmaat van ramp naar een andere ploeg.