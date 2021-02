Waarom Sven Botman doelwit is van Europese topclubs én speculaties

De kracht van Botman zit echter vooral in het duelleren. Van alle spelers in de vijf grootste competities die meer dan honderd duels uitvochten dit seizoen, is er slechts één verdediger die een hoger winstpercentage noteert dan Botman (Salif Sané, Schalke). Ook mag hij zich tot de Europese luchtmacht rekenen. Botman vindt zich in het klassement van gewonnen kopduels terug op de vijfde plek, achter onder meer Harry Maguire (Manchester United) en Mats Hummels (Dortmund). Van de spelers onder de 23 jaar in de topcompetities veroverden slechts vijf spelers meer ballen. Wat daarbij helpt voor een mandekker als Botman, is dat hij in een vrij defensieve ploeg is beland die de ruimtes klein houdt.