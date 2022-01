Waarom Wout Weghorst voor de nummer 20 in de Premier League kiest

Voor Wout Weghorst is spelen in de Premier League een langgekoesterde wens, zo liet hij al weten via de officiële kanalen van zijn nieuwe club Burnley. ,,Het is niet makkelijk om afscheid te nemen. Ik heb altijd alles gegeven voor Wolfsburg en ik heb me enorm gewaardeerd gevoeld. Maar het is een droom om in de Premier League te spelen. Die kan ik nu vervullen met deze nieuwe uitdaging, daar kijk ik enorm naar uit.”