Wacht Hamilton in Zandvoort ontvangst met boegeroep? ‘F1-hooligans, dat zou zo zonde zijn’

Video Tegenval­ler voor Max Verstappen in Spa ondanks snelste tijd in tweede vrije training

27 augustus Max Verstappen was vanmiddag de snelste in de tweede vrije training op het Circuit de Spa-Francorchamps, maar met nog twee minuten op de klok ging hij wel hard het grind in. Verstappen bleef zelf ongedeerd, maar zijn Red Bull-bolide lijkt wel weer wat schade te hebben opgelopen.