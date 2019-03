Wachten op de opvolger van Kuiper in La Primavera

Onlangs was Hennie Kuiper terug in Milaan, voor het Belgische TV-programma De Kleedkamer. In de schaduw van het Castello Sforzesco, het imposante kasteel in hartje Milaan en huidige startplaats van Milaan-Sanremo, werd teruggeblikt op La Primavera van 1985. Dat was de editie waarin de coureur uit Noord Deurningen in barre weersomstandigheden wist te winnen. Op de befaamde Via Roma in Sanremo bleef Kuiper Teun van Vliet, zijn ploeggenoot bij Verandalux, voor.