Wade biedt excuses aan voor respectloos gedrag richting Asada

Chris David traint mee bij MVV

14:51 ENSCHEDE - Chris David traint op dit moment mee bij MVV. De Enschedese middenvelder is al sinds de zomer op zoek naar een nieuwe werkgever. „Na het weekend gaan we met elkaar in gesprek en kijken we of we wat voor elkaar kunnen betekenen”, zegt David, die de laatste weken zijn conditie op peil hij bij Jong FC Utrecht.