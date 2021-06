‘Wakker worden met Dré Hazes, dan weet je dat er iets staat te gebeuren’

Wie het niet kent: zoek het gevaar niet op, blijf er bij weg, want je komt er niet meer vanaf. Deze week zat ik ‘s nachts een keer rechtop in bed en het eerste wat ik murmelde was ‘Wij zijn Oraaaanje’. Wakker met Dré is al velen overkomen, maar mijn voorkeur heeft het niet. Nog niet eerder was het verlangen naar een zoemende mug zo groot.