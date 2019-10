Wallays schrijft Parijs-Tours op zijn naam, Terpstra opnieuw tweede

Het wielerseizoen loopt op z'n einde en dus was in Tours één van de laatste gerenommeerde koersen van het jaar te winnen. Het parcours leidt de renners over onverharde wegen, grindpaden en gravelklimmetjes. Niet iedereen is daar enthousiast over. Zo verscheen Deceuninck–Quick-Step niet aan de start omdat ploegbaas Patrick Lefevere het niet eens is met de vele onverharde stroken.



Søren Kragh Andersen voelt zich doorgaans wél op zijn gemak op het hobbelige parcours. De Deen schreef vorig jaar de koers achter zijn naam en ontsnapte zo'n 70 kilometer voor de streep. Een lekke band gooide roet in het eten. Achtervolger Jelle Wallays kwam daardoor solo aan kop. Op z'n 30 kilometer van de finish bedroeg zijn voorsprong anderhalve minuut. De Belg, die in 2014 de koers al eens won, oogde sterk.