Wallays soleert naar overwinning in Argentinië

EREDIVISIE FC Twente houdt lang hoop op punt, maar PSV wint: 0-2

27 januari ENSCHEDE - FC Twente had zaterdagavond, in de eerste thuiswedstrijd van 2018, tegen PSV nog lange tijd hoop een punt, maar de koploper van de eredivisie bleek uiteindelijk met 2-0 te sterk voor de Tukkers. De beslissende goal voor de Eindhovenaren viel pas in de slotminuut.