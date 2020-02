Wat de concurrentie allemaal doet boeit Max even niet

Medvedev ook in Marseille snel klaar

21:04 Daniil Medvedev, die vorige week teleurstelde op het ABN AMRO-toernooi in Rotterdam, is ook op het toernooi van Marseille vroegtijdig uitgeschakeld. De als eerste geplaatste Rus pakte in de kwartfinales tegen de Fransman Gilles Simon maar vier games: 4-6 0-6. In de tweede set stelde hij ernstig teleur en won hij maar vijf punten.