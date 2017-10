Wat doet Hamilton bij het Amerikaans volkslied?

Hamilton heeft American Football-speler Colin Kaepernick, die de 'take a knee'-actie vorig jaar begon, altijd openlijk gesteund. Vorige maand liep de discussie in de VS hoog op toen op zondagavond overal in het land football-spelers en teams protesteerden tegen president Trump en zijn beleid. Ook diverse basketballers spraken zich uit tegen de leider van het land. Trump zei dat de 'klootzakken' die vlag en volkslied niet respecteren zouden moeten worden geschorst of ontslagen.



Hamilton leek op zijn tong te moeten bijten, maar liet zich niet verleiden. ,,Ik heb hier met veel mensen gesproken, donker en blank, en weet hoe het leeft. Ik respecteer Colin Kaerpernick en de beweging die is ontstaan zeer. Maar ik heb hard gewerkt dit jaar en moet me niet laten afleiden."