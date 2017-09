Wat een heerlijke omhaal van Petros Mantalos

Koploper AEK Athene won vanavond in het eigen Olimpiako Stadio eenvoudig met 4-0 van degradatiekandidaat AE Larissa. De uitslag was geen verrassing; wel het eerste doelpunt van de lijstaanvoerder in de Souroti Super League. Bekijk hier de schitterende omhaal van aanvallende middenvelder Petros Mantalos.