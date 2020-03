Wat gaat er allemaal niet door op sportgebied?

FC Twente en Heracles

Het is nog niet zeker wat er gaat gebeuren met de competitie, maar tot 1 juni wordt er zeker niet gevoetbald in de eredivisie. De vraag is of er daarvoor al wel getraind mag worden, zodat er in juni alsnog gespeeld kan worden. De KNVB zal de komende dagen koortsachtig overleg gaan voeren.

Amateurvoetbal

Ook op de agenda van de KNVB: het amateurvoetbal. Het wordt onmogelijk voor de amateurs om het seizoen af te maken, omdat samenscholing tot 1 juni verboden is in Nederland.

Volledig scherm Hert amateurvoetbal kan niet worden afgemaakt dit seizoen. © Lars Smook

Oefeninterland Oranje

De oefeninterland van Oranje tegen Griekenland op 28 mei in Enschede is geschrapt. De KNVB had nog niet besloten of de wedstrijd zou worden afgezegd, maar de regering zette maandagavond een streep door alle samenkomsten dus ook door dit evenement.

FBK Games

De kans is nihil dat de FBK Games in Hengelo doorgaan. Het atletiekevenement wordt op 1 juni gehouden, een dag nadat de maatregelen van samenscholing opgeheven worden. Maar het wordt een bijna onmogelijke operatie om de games voor te bereiden. De marathon van Enschede was al eerder afgelast.

Wielrennen

De ronde van de Vijver in Hengelo, de eerste wedstrijd van de criteriumcup, kan niet doorgaan. De Ronde van Overijssel was al eerder afgelast.

Jumping Schröder

Eerder werd al bekend gemaakt dat ook de broers Schröder het jaarlijkse paardensportevenement hebben uitgesteld. Het concours in Tubbergen stond gepland van 13 mei tot en met 17 mei.