Wat gaat er vandaag nog gebeuren bij FC Twente en Heracles?

Golftalent Joris Spanjer (18) leert op Twente Cup omgaan met tegenslag

10:59 AMBT DELDEN - Hij maakte in 2017 zijn debuut op de Twente Cup. Joris Spanjer was een nog maar 16-jarig talentje, die met de ‘grote mannen’ mee mocht doen. Hij straalde, kreeg complimenten en tips van de vele professionele spelers op de banen van de Twentsche Golfclub. “Geloof in jezelf”, vertrouwde winnaar Inder van Weerelt hem destijds toe. Twee jaar later stapt Spanjer mokkend van de baan. De laatste hole leverde hem een double bogey (twee boven par) op. Zes slagen in plaats van vier.