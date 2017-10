Wat gaat Feyenoord doen tegen Sjachtar?

Walter Weghorst wil bouwen aan FC Su­ry­oye-Me­di­ter­ra­neo

8:36 ENSCHEDE - FC Suryoye-Mediterraneo is het nieuwe seizoen uitstekend begonnen. Door de eerste vier duels te winnen is de Enschedese club koploper. Trainer Walter Weghorst is vanzelfsprekend tevreden over de resultaten, maar kijkt verder dan alleen de twaalf punten.