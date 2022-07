'Wat is dat nou met Daan Rots en Leeds United en waarom is Quagliata nog niet in Almelo?’

Iets wat deze week wel gebeurde, helaas. Bij FC Twente is het Robin Pröpper die met een enkelblessure waarschijnlijk enkele weken van de kant moet toekijken. In Almelo zit Robin Polley in de lappenmand. Hij is er ook paar weken uit met een gebroken middenvoetsbeentje. „Eén van de meest vervelende blessures die je kan hebben als voetballer", zegt Leon, die zelf ook nog altijd zijn onderbeen in het gips heeft.

Quagliata nog in Italië

Wie ook nog niet op het veld staat in Almelo, is Giacomo Quagliata. Hij had een bruiloft en heeft klachten die op corona lijken. Hij heeft zich laten testen, maar of die uitslag positief of negatief is? Het blijft gissen, maar dat de Italiaan komend seizoen in het shirt van Heracles Almelo is te bewonderen, lijkt bijzonder klein.

Ook de kans dat Daan Rots naar Leeds United vertrekt voor zo'n 10 miljoen euro is klein. De roddel - inmiddels ontkracht - dat de jonge aanvaller van FC Twente naar Engeland zou vertrekken, zorgde voor hilariteit op de trainingen bij FC Twente. „Hij werd al gekscherend Dean the Rock genoemd", vertelt Leon. Toen Rots een paar corners verprutste op de training, haalde hij z'n schouders op. „Maakt niet uit toch? Ik speel binnenkort toch in de Premier League", vertelde hij dollend.

Oranjevrouwen

Wie wél in Engeland zijn momenteel? De Oranjevrouwen. Zij spelen het EK, maar krijgen dreun na dreun te verwerken. Al valt dat volgens de mannen nog wel mee. „We moeten het allemaal maar leuk vinden", vertelt Leon. De mannen vrezen ook voor de positie van bondscoach Mark Parsons. In een interview in de Volkskrant doet Jill Roord bijzondere uitspraken..

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Voetbalverslaggevers Leon ten Voorde en Ralph Blijlevens van de Twentsche Courant Tubantia bespreken samen met host Frank Bussink de prestaties van FC Twente en Heracles. Heb je vragen over FC Twente of Heracles? Mail ze dan naar podcast@tubantia.nl en wellicht krijg je in de volgende aflevering antwoord.