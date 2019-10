Wat kunnen we verwachten van de EK baanwielrennen?

EK in schaduw van WK en Spelen

Voor de wereldtop in het baanwielrennen draait het de komende negen maanden maar om één ding: de Olympische Spelen in Tokio. De Nederlandse baanploeg wil daar beter scoren dan drie jaar geleden in Rio, waar Elis Ligtlee voor de enige gouden medaille zorgde. Vóór Tokio staan eind februari volgend jaar ook nog de WK in Berlijn op het programma. Kortom: de EK van komende dagen heeft aan prestige ingeleverd, maar is ook een goed meetmoment.