Wat kunnen wij, langzamere Nederlanders, van Sifan Hassan leren? ‘Blijf altijd in goede afloop geloven’

Jeffrey Herlings heerst op Heriker­berg: motorcros­ser wint voor de zevende keer in Markelo

Zijn eerste overwinning op de Herikerberg was in 2008. Jeffrey Herlings was toen nog een veelbelovend 85cc-coureurtje, die alle andere crossers in zijn klasse het nakijken gaf. Vijftien jaar later is hij wederom ongenaakbaar op het Markelose circuit. Het is zijn zevende zege op de Herikerberg en daarmee passeert hij ‘levende legende’ Gerrit Wolsink.